AB ve İsviçre'den Anlaşma Paketi

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) ve İsviçre, ilişkileri derinleştirmeyi ve genişletmeyi amaçlayan anlaşma paketi müzakerelerini tamamladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Bern'de düzenledikleri basın toplantısında AB-İsviçre ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacak geniş anlaşma paketi konusunda yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

Von der Leyen, "AB-İsviçre ortaklığını daha da güçlendiriyoruz. Bu anlaşmayla işbirliğimizi yeni bir seviyeye taşıdık." dedi.

AB ile İsviçre arasındaki anlaşmanın tarihi önem taşıdığını belirten von der Leyen, zorlu küresel ortamda ortaklıkların önemine işaret etti.

Von der Leyen, AB ile İsviçre arasındaki anlaşmanın büyüyen ve derin bağları yansıttığını dile getirdi.

Anlaşma paketinin detaylarına ilişkin AB Komisyonundan yapılan açıklamada, "AB-İsviçre ilişkilerini derinleştirmeyi ve genişletmeyi amaçlayan kapsamlı bir anlaşma paketi üzerindeki müzakereler tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

Anlaşma paketinde İsviçre'nin AB iç pazarına erişimini sağlayan 5 anlaşmanın güncellenmesinin yer aldığına dikkati çekilen açıklamada, bunların hava ve kara taşımacılıkları, kişilerin serbest dolaşımı, uygunluk değerlendirmesi ve tarım ürünleri ticareti olduğu ve böylece işletmelere eşit bir rekabet ortamı sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, her anlaşmanın ilgili alanda mevzuattaki değişiklikleri yansıtacak biçimde güncelleneceği, uyuşmazlık çözümü ile kamu destekleri alanında da hükümler içereceği bildirildi.

Gıda zincirinin tüm boyutlarını kapsayan ortak gıda güvenliği alanı kuracak yeni bir gıda güvenliği anlaşması da yapılacağı bildirilen açıklamada, İsviçre'nin AB sağlık mekanizmalarına ve organlarına katılmasını sağlayacak yeni bir anlaşma da olacağı ifade edildi.

Açıklamada, enerji alanında İsviçre'nin AB iç elektrik piyasasına katılımını sağlayacak yeni bir anlaşma yapılacağı, İsviçre'nin AB içindeki ekonomik ve sosyal uyuma kalıcı ve adil mali katkısına yönelik ortaklık ve işbirliği için de ayrı anlaşma olacağı kaydedildi.

Paketin İsviçre'nin AB'nin dış ülkelerin katılımına açık olan Horizon Europe, Euratom, Enerji için Füzyon, Digital Avrupa, Erasmus ve EU4Health gibi programlarına katılımını sağlayacak bir anlaşma da içerdiği, ayrı bir anlaşmanın da İsviçre'nin AB uzay programı Galileo ve EGNOS ile ilgili faaliyetler için Avrupa Uzay Ajansına katılımını kapsayacağı belirtildi.

Açıklamada, müzakerelerin tamamlanmasının önemli bir aşama olduğu, bu aşamadan sonra AB ve İsviçre'de imza ve onay süreci başlayacağı vurgulandı.

İsviçre hükümeti, en büyük ticaret ortağı AB ile 2014'ten beri müzakere ettiği ve ilişkileri düzenleyen 120'nin üzerinde ikili anlaşmanın yerini alması planlanan "çerçeve anlaşması" müzakerelerini, serbest dolaşım, kamu desteklemeleri, vatandaşlık hakları ve ücretler gibi çeşitli konulardaki önemli farklılıklar nedeniyle 2021'de bitirme kararı almıştı.

İsviçre tarafı müzakere edilen çerçeve anlaşmasında, serbest dolaşım, sosyal haklar, ülkedeki AB vatandaşlarının ücretleri ve kamu desteklemeleri konularında değişiklikler talep ediyordu. AB ise bu konuların tek pazarın temelinde yer aldığı ve tartışılamayacağı görüşündeydi.

Taraflar bu aşamada bir çerçeve anlaşması yerine ikili anlaşmaların kapsamını genişleterek ve güncelleyerek ilişkileri derinleştirmeyi planlıyor.