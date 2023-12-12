AB, yaptırımların ihlalini cezalandıracak yeni yasada anlaştı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerin yaptırımların ihlallerine yönelik cezalarını uyumlu hale getirecek ve yaptırımları ihlal edenlerin soruşturulmasını ve yargılanmasını kolaylaştıracak kurallarda anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve AB yaptırımlarının ihlalini cezai suçlar kapsamına alacak yasada uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB yaptırımlarını ihlal eden veya kısıtlayıcı tedbirlerin çevresinden dolaşanların yargılanması sağlanacak. Üye ülkeler yaptırım ihlaline yönelik belirli eylemleri ortak olarak suç kapsamına alacak.

Bu kapsama, AB kısıtlayıcı önlemlerine tabi kişilerin seyahat yasağını aşmasına yardımcı olmak, yaptırım uygulanan malların ticareti ve AB'nin kısıtlayıcı önlemlerinden etkilenen devlet veya kuruluşlarla işlemler yürütmek, kısıtlanmış finansal hizmetleri sağlamak, yaptırım uygulananların fonlarını gizlemek, bu suçları teşvik, yardım ve yataklık da suç olarak cezalandırılacak.

Ayrıca, kasıtlı olmasa bile savaş malzemesi ticareti suç teşkil edecek.

Üye ülkeler, AB yaptırımlarının ihlal edilmesini etkili, orantılı ve caydırıcı biçimde cezalandıracak. Kısıtlayıcı tedbirleri ihlal eden tüzel kişilerin ticari faaliyetlerine son verilebilecek.

Yeni yasa, AB ülkeleri ile AP tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.