ABD Adalet Bakanlığı, Apple'a karşı açılan antitröst davasına dört eyalet daha katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Adalet Bakanlığı, Apple'a karşı açılan antitröst davasına dört eyalet daha katıldı

ABD Adalet Bakanlığı, Apple\'a karşı açılan antitröst davasına dört eyalet daha katıldı

Indiana, Massachusetts, Nevada ve Washington eyaletleri, ABD Adalet Bakanlığının Apple'a karşı açtığı antitröst davasına katıldı. Bakanlık, Apple'ın pazar gücünü kötüye kullanarak rekabete aykırı uygulamalar yaptığını iddia etmişti. Dava dosyasında Apple, geliştiricilere kısıtlamalar getirerek ve kritik erişimi engelleyerek akıllı telefon pazarında yasa dışı bir tekel oluşturmakla suçlanıyor.

11.06.2024 21:07
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NEW ABD Adalet Bakanlığının akıllı telefon pazarını tekeline aldığı iddiasıyla Apple'a açtığı antitröst davasına Indiana, Massachusetts, Nevada ve Washington eyaletleri de katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mart ayında 16 eyaletin başsavcısı ile, Apple'ın "rekabete aykırı uygulamaları" nedeniyle New Jersey Bölge Mahkemesine başvurulduğu anımsatıldı.

Indiana, Massachusetts, Nevada ve Washington eyaletlerinin de antitröst davasına katıldığının bilgisi verilen açıklamada, dava dilekçesinin düzeltilmiş halinin mahkemeye sunulduğu bildirildi.

Bakanlığın, mart ayında açtığı davada Apple'ın pazar gücünü, tüketiciler, geliştiriciler, içerik oluşturucular, sanatçılar, yayıncılar, küçük işletmelerden ve tüccarlardan daha fazla para kazanmak için kullandığı iddia edilmişti.

Dava dosyasında Apple, geliştiricilere sözleşmeye dayalı kısıtlamalar getirerek ve geliştiricilerin kritik erişimini engelleyerek akıllı telefonlar üzerinde yasa dışı bir tekel kurmakla suçlanırken, Apple'ın davranış tarzındaki her adımın, akıllı telefon tekeli etrafındaki hendeği güçlendirdiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Adalet Bakanlığı, Apple'a karşı açılan antitröst davasına dört eyalet daha katıldı - Son Dakika

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