ABD, Anthropic'in AI Modellerindeki Kontrolü Kaldırdı - Son Dakika
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ABD, Anthropic'in AI Modellerindeki Kontrolü Kaldırdı

01.07.2026 04:00
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Anthropic, ABD'nin yapay zeka modelleri 'Claude Fable 5' ve 'Mythos 5' üzerindeki ihracat kontrollerini kaldırdığını açıkladı.

NEW Yapay zeka girişimi Anthropic, ABD yönetiminin yapay zeka modelleri "Claude Fable 5" ve "Mythos 5" üzerindeki ihracat kontrollerini kaldırdığını bildirdi.

Anthropic'in X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "ABD Ticaret Bakanlığının Claude Fable 5 ve Mythos 5 üzerindeki ihracat kontrollerini kaldırdığı bilgisini aldık. Yarın erişimi yeniden sağlamaya başlayacağız ve kısa süre içinde bir güncelleme paylaşacağız. Gösterdikleri sabır için kullanıcılarımıza ve modellerin yeniden kullanıma sunulması sürecinde bizimle birlikte çalışan herkese teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son iki hafta boyunca, ABD hükümeti genelinde uyumu sağlamak ve "Amerika'nın yapay zeka alanındaki liderliğini" güçlendirmek amacıyla Fable 5'i analiz edip onaylamak için Anthropic ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını bildirdi.

Washington, gelişmiş yapay zeka modellerinin oluşturabileceği potansiyel tehditleri tespit etmek amacıyla yeni modellerin piyasaya sürülmesine yönelik denetimleri sıkılaştırmıştı.

Anthropic, ABD hükümetinin ulusal güvenlik gerekçesiyle aldığı ihracat kontrolü kararının ardından 12 Haziran'da Mythos 5 ve Fable 5 modellerini devre dışı bırakmıştı.

Şirket geçen hafta ise hükümetin, Claude Mythos 5 modelinin "güvenilir" kurumlara açılmasına izin verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Yapay Zeka, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD, Anthropic'in AI Modellerindeki Kontrolü Kaldırdı - Son Dakika

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