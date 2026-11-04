ABD ara seçimleri ve bilançolar Avrupa'da Stoxx Europe 600'ü yüzde 1,91 yükseltti - Son Dakika
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ABD ara seçimleri ve bilançolar Avrupa'da Stoxx Europe 600'ü yüzde 1,91 yükseltti

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Avrupa borsaları, ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'nin iki kanadında çoğunluk kazanması ve beklentileri aşan bilançolarla günü sert yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 kapanışta yüzde 1,91 artışla 658,02 puana ulaşırken, DAX yüzde 2,38 ve CAC 40 yüzde 1,96 kazandı.

Avrupa borsaları, ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'nin her iki kanadında çoğunluğu elde etmesinin küresel piyasalarda oluşturduğu iyimserlik ve beklentileri aşan şirket bilançolarıyla günü sert yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,91 değer kazanarak 658,02 puana çıktı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,38 yükselerek 26.479,33 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,96 kazançla 8.177,89 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,79 artışla 10.829,21 puandan günü kapattı.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3 artarak 19.370,9 puana ulaşırken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 2,18 primle 51.031,02 puandan günü tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise borsaların kapanış saati itibarıyla yüzde 0,32 yükselişle 1,123 seviyesinden işlem gördü.

ABD ara seçimleri ve düşen petrol fiyatları ralliyi destekledi

ABD ara seçimlerinde Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması, piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının "sınırsız şekilde uygulanamayacağı" ve daha uzlaşmacı bir dış politika izlenebileceği şeklinde yorumlandı.

Siyasi belirsizliğin azalmasıyla küresel piyasalarda pozitif bir hava eserken, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin petrol fiyatlarında korkulan yükselişi tetiklememesi de ralliyi destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9'a yakın düşüşle 94,47 dolara gerileyerek enerji maliyetlerine yönelik endişeleri hafifletti.

Makroekonomik tarafta ise Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun küresel enerji maliyetlerinin etkisiyle yüzde 4'e yükselmesi dikkati çekti.

Şirket bilançoları hisse bazlı hareketleri hızlandırdı

Kıta genelindeki yükselişte, bu sabah üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan büyük şirketlerin beklentileri aşan performansları önemli rol oynadı.

Avrupa ve Kuzey Amerika'daki güçlü taleple faaliyet karını artıran yapı malzemeleri grubu Heidelberg Materials yüzde 9,5 değer kazanırken, güçlü büyüme rakamları sonrası gelir görünümünü yukarı yönlü revize eden internet portalı işletmecisi Scout24 yüzde 6,7 yükseldi.

Çin pazarındaki kriz nedeniyle üçüncü çeyrek faaliyet karı yüzde 30'a yakın gerileyen otomotiv üreticisi BMW, kötü verilerin halihazırda fiyatlanmış olmasıyla günü yüzde 5,5 kazançla kapattı.

Otomotiv tedarikçisi Continental, zayıf pazar koşullarına rağmen yüzde 5,2 prim yaparken, sağlık grubu Fresenius daha iyimser yıl sonu tahminleriyle yüzde 5, emlak şirketi Vonovia artan kira gelirlerinin desteğiyle yüzde 3,6 ve kamulaştırılan enerji şirketi Uniper tahminlerini yükseltmesinin ardından yüzde 3,4 değer kazandı.

Kaynak: AA
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