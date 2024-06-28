ABD Borsası Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı. ABD'de enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından pay piyasalarında karışık bir görüntü oluştu. Dow Jones endeksi değer kaybederken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise hafif yükseliş kaydetti. ABD Merkez Bankası'nın enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayısta düşük seviyede artış gösterdi. Bu verilerin ardından ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ve dolar endeksi geriledi. Para piyasalarında ise Fed'in faiz indirimlerine eylülde başlama ihtimali yüzde 60 olarak fiyatlandırıldı.

28.06.2024 17:33
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NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti ve 39.092,39 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 5.488,48 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kazançla 17.891,10 puana yükseldi.

ABD'de enflasyonunun soğuduğuna işaret eden veriler sonrasında pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Ülkede kişisel gelirler mayısta yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, kişisel tüketim harcamaları ise yüzde 0,2 ile beklentilerin altında yükseliş kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Verilerin yayımlanmasının ardından ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,27'ye gerilerken, dolar endeksi 105,8'ye indi.

Para piyasalarında, Fed'in faiz indirimlerine eylülde başlama ihtimali yüzde 60 olarak fiyatlandı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon verilerinin para politikasının beklendiği şekilde işlediğini gösterdiğini belirtti.

Son verilerin iyi haber olduğunu ancak Fed'in işinin henüz bitmediğini söyleyen Daly, 2025'e kadar enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde seyrettiğini görmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Borsası Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika

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