ABD Bütçe Açığı 1,8 Trilyon Dolara Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Bütçe Açığı 1,8 Trilyon Dolara Yükseldi

2024 mali yılı bütçe açığı yüzde 8 artışla 1,8 trilyon dolara ulaştı; ülke tarihinin üçüncü en büyük açığı.

19.10.2024 00:16
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ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2024 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 8 artarak 1,8 trilyon dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayı ile 2024 mali yılına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona eren 2024 mali yılının son ayında, federal hükümet 64 milyar dolar bütçe fazlası verdi.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 171 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Hükümetin gelirleri eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13 artarak 528 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 27 azalışla 463 milyar dolara geriledi.

ABD tarihinin üçüncü en büyük bütçe açığı

ABD federal hükümetinin 2024 mali yılı genelinde ise toplam bütçe açığı 1,8 trilyon dolar oldu.

Ülkenin bütçe açığı 2023 mali yılında 1,7 trilyon dolar olarak kaydedilmişti. Böylece bütçe açığı, 2024 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 8 arttı.

Federal hükümetin 2024 mali yılındaki bütçe açığı, ülke tarihinin en büyük üçüncü bütçe açığı oldu. Bütçe açığı, 2020 mali yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle 3,1 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı. Bütçe, 2021 mali yılında da 2,8 trilyon dolar ile ikinci en büyük açığını vermişti.

Federal hükümetin 2024 mali yılındaki gelirleri geçen yıla kıyasla yüzde 11 artarak 4,9 trilyon dolara çıkarken, harcamaları aynı dönemde yüzde 10 artışla 6,8 trilyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde faiz maliyetleri ile sosyal güvenlik ve savunma harcamalarındaki artış, bütçe açığındaki yükselişte etkili oldu.

"ABD ekonomisi 2024'te gücünü ve dayanıklılığını göstermeye devam etti"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, ABD ekonomisinin 2024'te gücünü ve dayanıklılığını göstermeye devam ettiğini, enflasyon düşerken iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

Yellen, "Güçlü hanehalkı tüketimi ve güçlü yatırımlarla desteklenen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi, enflasyon normale dönerken sağlıklı bir seviyede kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Janet Yellen, Politika, Ekonomi, Hükümet, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Bütçe Açığı 1,8 Trilyon Dolara Yükseldi - Son Dakika

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