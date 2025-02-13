ABD Bütçe Açığı 129 Milyar Dolara Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Bütçe Açığı 129 Milyar Dolara Yükseldi

ABD'nin ocak ayı bütçe açığı, geçen yılın aynı ayına göre 6 kat artarak 129 milyar dolara ulaştı.

13.02.2025 01:17
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ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık 6 katına çıkarak 129 milyar dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının dördüncü ayında federal hükümetin bütçe açığı 129 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl ocakta 22 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 88,1 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, ocakta yaklaşık yüzde 8 artarak 513 milyar dolara, harcamaları ise yaklaşık yüzde 29 artışla 642 milyar dolara yükseldi.

4 aylık bütçe açığında yüzde 58'lik artış

Ülkede 2025 mali yılının dördüncü ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 58 artarak 840 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu açık, önceki yılın aynı döneminde 532 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 4 ayında gelirler önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 artarak 1,6 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 15 artışla 2,4 trilyon dolara ulaştı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Hükümet, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Bütçe Açığı 129 Milyar Dolara Yükseldi - Son Dakika

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