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ABD bütçesi ocakta 119 milyar dolar fazla verdi - Son Dakika

ABD bütçesi ocakta 119 milyar dolar fazla verdi

10.02.2022 22:45
ABD bütçesi ocakta 119 milyar dolar fazla verdi

ABD federal hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili harcamalarda yaşanan düşüş ve vergi gelirlerindeki artışın etkisiyle iki yılı aşkın sürenin ardından ocakta ilk kez 119 milyar dolarlık bütçe fazlası verdi.

ABD federal hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili harcamalarda yaşanan düşüş ve vergi gelirlerindeki artışın etkisiyle iki yılı aşkın sürenin ardından ocakta ilk kez 119 milyar dolarlık bütçe fazlası verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının ocak ayında federal hükümetin bütçe fazlası 119 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen mali yılın aynı ayında ise 163 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Piyasa beklentisi, bütçenin geçen ay 25 milyar dolar fazla vermesi yönündeydi.

Kovid-19 salgınına yönelik harcamalarda yaşanan düşüş ve vergi gelirlerindeki artışın etkisiyle ülkede Eylül 2019'dan bu yana ilk kez bütçe fazlası kaydedildi. Söz konusu bütçe fazlası, Nisan 2019'dan bu yana kaydedilen en büyük fazla oldu.

Hükümetin gelirleri ocakta yıllık yüzde 21 artarak 465 milyar dolara yükselirken, harcamaları yüzde 37 azalışla 346 milyar dolara geriledi.

Dört aylık bütçe açığında yüzde 65'lik azalış

Ülkede 2022 mali yılının dördüncü ayı olan ocak itibarıyla ise bütçe 259 milyar dolar açık verdi.

Söz konusu açık, bir önceki mali yılın aynı döneminde 736 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece 2022 mali yılının ilk dört ayında bütçe açığı yüzde 65 azalış gösterdi.

Mali yılın ilk 4 ayında gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla 1,5 trilyon dolara yükselirken, harcamalar yüzde 8 azalışla 1,8 trilyon dolara indi.

ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'deki 3,1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD bütçesi ocakta 119 milyar dolar fazla verdi - Son Dakika Ekonomi


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