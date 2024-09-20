ABD-Çin Ekonomik Çalışma Grubu Toplandı

Ekonomi

NEW ABD ile Çin arasında geçen yıl kurulan Ekonomik Çalışma Grubu, beşinci toplantısını yaptı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Çalışma Grubu'nun beşinci toplantısını, 19-20 Eylül tarihlerinde Pekin'de gerçekleştirdiği ve bunun Çin'de düzenlenen ikinci Ekonomik Çalışma Grubu toplantısı olduğu bildirildi.

İki gün süren toplantılarda, Bakanlık ile Çin Maliye Bakanlığından üst düzey yetkililerin bir araya geldiğine işaret edilen açıklamada, tarafların, kendi ekonomileri ve küresel ekonomilerde dengeli büyümeyi destekleyen politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ABD'li yetkililerin, Hazine Bakanı Janet Yellen'in nisan ayında ülkeyi ziyaretinde gündeme getirdiği, Çin ekonomisinin belirli sektörlerinde artan aşırı kapasite belirtileri, Çin'in piyasa dışı uygulamaları ve bunların ABD'li işçiler ve firmalar üzerindeki etkileri gibi konuları da dile getirmeye devam ettiği kaydedildi.

Tarafların makroekonomik görünümler hakkında görüşlerini de paylaştığı belirtilen açıklamada, toplantıların yetkililerin borç sorunları ile gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerdeki finansman zorlukları dahil işbirliği alanlarını tartışmasıyla sona erdiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı heyetinin Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile bir araya geldiği bilgisi de paylaşıldı.

ABD ile Çin arasındaki Ekonomik Çalışma Grubu, geçen yıl eylül ayında kurulmuştu.