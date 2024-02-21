ABD\'de 2023 Yılında En Fazla İşçi Grevi Gerçekleşti

Ekonomi

ABD'de 2000'den bu yana en fazla işçi grevinin 2023 yılında yapıldığı bildirildi.

ABD Çalışma Bakanlığı, 2023 yılındaki 1000 veya daha fazla işçiyi kapsayan büyük iş durdurma eylemlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede 2023'te 33 büyük grev yapıldı.

Böylece ABD'de 39 iş durdurma eyleminin yaşandığı 2000'den bu yana en fazla grevin yapıldığı yıl 2023 oldu.

Ülkede 470 büyük iş durdurma eylemiyle, en fazla grevin yapıldığı yıl 1952 olarak kayıtlara geçmişti. ABD'de en az grevin yapıldığı yıl ise 2009 olurken, bu senede sadece 5 büyük iş durdurma eylemi gerçekleştirilmişti.

Geçen yıl ülkede yapılan büyük grevlere 458 bin 900 işçi katıldı. Bunların 397 bin 700'ü hizmet sektöründe çalışan işçiler oldu. Geçen yıl greve giden işçilerden imalat sektöründe çalışanların sayısı ise 61 bin 200'ü buldu.