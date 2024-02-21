ABD'de 2000'den bu yana en fazla işçi grevinin 2023 yılında yapıldığı bildirildi.
ABD Çalışma Bakanlığı, 2023 yılındaki 1000 veya daha fazla işçiyi kapsayan büyük iş durdurma eylemlerine ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede 2023'te 33 büyük grev yapıldı.
Böylece ABD'de 39 iş durdurma eyleminin yaşandığı 2000'den bu yana en fazla grevin yapıldığı yıl 2023 oldu.
Ülkede 470 büyük iş durdurma eylemiyle, en fazla grevin yapıldığı yıl 1952 olarak kayıtlara geçmişti. ABD'de en az grevin yapıldığı yıl ise 2009 olurken, bu senede sadece 5 büyük iş durdurma eylemi gerçekleştirilmişti.
Geçen yıl ülkede yapılan büyük grevlere 458 bin 900 işçi katıldı. Bunların 397 bin 700'ü hizmet sektöründe çalışan işçiler oldu. Geçen yıl greve giden işçilerden imalat sektöründe çalışanların sayısı ise 61 bin 200'ü buldu.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de 2023 Yılında En Fazla İşçi Grevi Gerçekleşti - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, "Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana" dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.
Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İkramiyeler ise bayramdan önceki hafta olan 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken farklı yapıda bir taş buldu. Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim edilen taş Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili çıktı. 15 milyon yıl öncesine tarihlenen fosil, koruma altına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?