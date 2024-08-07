ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı En Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı En Düşük Seviyeye İndi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,55 ile Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine inerken, mortgage başvuruları yüzde 6,9 arttı. Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 2 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 16 arttı.

07.08.2024 16:12
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,55 ile Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine inerken, mortgage başvuruları yüzde 6,9 arttı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 2 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 6,9'luk artış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 16 arttı.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,82'den yüzde 6,55'e indi ve Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,27'den yüzde 6,03'e geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, geçen hafta mortgage faiz oranlarının genel olarak düştüğünü ve mortgage başvuru hacminin ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Kan, ABD Merkez Bankasından (Fed) gelen "güvercin" mesajların ve zayıf istihdam verilerinin ardından ekonominin beklenenden daha hızlı yavaşlayacağına dair endişelerin artmasıyla mortgage faiz oranının düştüğünü aktardı.

Düşük faiz oranlarının etkisiyle yeniden finansman başvurularının arttığını kaydeden Kan, yeniden finansman başvurularının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 yükseldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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