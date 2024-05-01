ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı Yükseldi

ABD\'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı Yükseldi

ABD'de Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından açıklanan verilere göre, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 7,29'a çıktı. Konut satın alma ve yeniden finansman başvuruları da düşüş gösterdi. MBA yetkilileri, enflasyonun yüksek seyretmesinin mortgage faizlerinin uzun süre yüksek kalacağına işaret etti.

01.05.2024 16:09  Güncelleme: 16:10
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NEW ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,29'a çıktı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 26 Nisan ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,3 geriledi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2, yeniden finansman başvuruları yüzde 3 düştü.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da geçen hafta yüzde 7,24'ten yüzde 7,29'a çıktı.

Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,75'ten yüzde 6,74'e indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, enflasyonun inatla yüksek kaldığını ve bu eğilimin, piyasaları mortgage faizleri dahil faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına ikna ettiğini belirtti.

Fratantoni, 30 yıl vadeli mortagage faizlerinin yüzde 7,29 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine yükselmesinin konut piyasası için kötü bir gelişme olduğuna işaret ederek, satın alma ve yeniden finansman başvuru hacimlerinin de düştüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı Yükseldi - Son Dakika

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