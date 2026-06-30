ABD'de Açık İş Sayısı Artış Gösterdi

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, mayısta 7 milyon 594 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 9 bin artışla 7 milyon 594 bine çıktı.

Açık iş sayısı bu dönemde Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 280 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin nisan verisi 7 milyon 585 bin olarak kaydedilmişti.

Mayısta açık iş sayısındaki artışta toptan ticaret sektörü öne çıktı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 45 bin azalışla 5 milyon 170 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise bu dönemde 63 bin artarak 5 milyon 101 bine çıktı.