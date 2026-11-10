ABD'de beklenti üstü TÜFE ve Fed mesajları altının onsunu 4 bin 50 dolara indirdi

Küresel piyasalarda altın ve kripto para birimleri, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamaların ardından düşüş kaydetti.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın enflasyonun yükselmeye devam etmesi halinde daha agresif bir para politikası uygulanabileceğine yönelik açıklamaları ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin oluşturduğu baskıyla yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Spot piyasada altının ons fiyatı, bugün TSİ 17.00 itibarıyla yüzde 2'den fazla düşerek 4 bin 50 dolardan işlem gördü.

Böylece değerli metal, teknik olarak kritik eşik kabul edilen 4 bin 100 dolar desteğinin altına sarktı. Analistler, yüksek faiz oranlarının faiz getirisi olmayan altının cazibesini azalttığına dikkati çekiyor.

Değerli metaldeki sert düşüşe paralel olarak gümüşün ons fiyatı da spot piyasada yüzde 1,5'i aşan kayıpla 51 dolara geriledi.

Bitcoin 75 bin doların altına geriledi

Kripto para piyasalarında da artan satış baskısı, lider kripto para birimi bitcoinin fiyatını 75 bin doların altına düşürdü.

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,31 azalarak 2 trilyon 460 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoin, son 24 saatte yüzde 1'e yakın değer kaybetti. TSİ 17.00 itibarıyla 73 bin 759 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 5'e yaklaştı.

Bitcoindeki düşüş altcoin piyasasını da olumsuz etkiledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı, yüzde 1,20 değer kaybederek 2 bin 68 dolar seviyesine indi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, veriler enflasyonda yavaşlama gösterse bile bankanın gelecek ay kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırması gerektiğini, görünümün kötüleşmesi halinde ise yarım puanlık faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, eylülde yüzde 0,6 artmıştı.