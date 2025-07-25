ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Beklentinin Altında Düştü

NEW ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, haziranda yüzde 9,3 ile beklentilerin altında azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,3 azalarak 311,8 milyar dolara indi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 10,4 düşmesi yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, mayıs ayında yüzde 16,5 yükselmişti.

Ulaşım hariç siparişler haziranda yüzde 0,2 yükselirken, savunma hariç siparişler yüzde 9,4 azaldı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.