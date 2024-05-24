ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Nisanda Beklentilerin Aksine Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Nisanda Beklentilerin Aksine Arttı

ABD\'de Dayanıklı Mal Siparişleri Nisanda Beklentilerin Aksine Arttı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, nisan ayında dayanıklı mal siparişlerinin tutarı aylık bazda yüzde 0,7 artarak 284,1 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi ise siparişlerin yüzde 0,9 azalacağı yönündeydi. Dayanıklı mal siparişleri, mart ayında yüzde 0,8 artış göstermişti. Ulaşım hariç siparişler yüzde 0,4 artarken, savunma hariç siparişler neredeyse değişmedi. Dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

24.05.2024 16:27
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ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı nisanda aylık bazda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,7 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artışla 284,1 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi, siparişlerin tutarının bu dönemde yüzde 0,9 azalacağı yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, martta yüzde 0,8 artışla 282,2 milyar dolara yükselmişti.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,4 artarken, savunma hariç siparişler neredeyse değişmedi.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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