ABD'de dış ticaret açığı geçen yıl kasımda yüzde 19,4 arttı

ABD'de dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda aylık yüzde 19,4 artışla 80,2 milyar dolara çıkarak piyasa beklentilerini aştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2021 dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 19,4 artarak 80,2 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinden artış gösteren dış ticaret açığının, 77,1 milyar dolar olması öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, geçen yıl ekim ayında ise 67,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkenin ihracatı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 224,2 milyar dolara çıkarken, ithalatı yüzde 4,6 artışla 304,4 milyar dolara yükseldi.

Ticaret açığı AB ve Kanada ile arttı, Güney Kore ile azaldı

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ve Kanada ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken, Güney Kore ile olan ticaret açığı azalış kaydetti.

Ülkenin AB ile arasındaki ticaret açığı kasımda bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 16,8 artışla 19,4 milyar dolara çıktı.

ABD'nin Kanada ile olan ticaret açığı da kasımda yaklaşık yüzde 74,2 artarak 5,4 milyar dolara yükseldi. Ülkenin Güney Kore ile arasındaki dış ticaret açığı ise yaklaşık yüzde 15,4 azalışla 2,2 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Çin (28,4 milyar dolar), Meksika (11 milyar dolar), Almanya (6,1 milyar dolar), Kanada (5,4 milyar dolar), Tayvan (4 milyar dolar), İtalya (3,6 milyar dolar), Japonya (3,6 milyar dolar), Hindistan (3 milyar dolar) ve Fransa (1,2 milyar dolar) yer aldı.

Analistler, ABD'nin ticaret açığının mal ithalatının rekor seviyeye yükselmesiyle bu dönemde keskin bir artış gösterdiğini ve son verilerin ticaretin dördüncü çeyrekte ekonomik büyüme üzerinde büyük olasılıkla bir engel olmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.