ABD'de Ekim Ayı Fabrika Siparişleri Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Ekim Ayı Fabrika Siparişleri Artış Gösterdi

ABD'de fabrikalara gelen siparişler Ekim'de %0,2 artarak beklentilerin altında kaldı.

04.12.2024 18:46
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NEW ABD'de fabrika siparişleri, ekimde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Üst üste iki aylık düşüşün ardından ekimde yükseliş kaydeden fabrika siparişleri eylülde yüzde 0,2 azalmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,3 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,1 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Ekim Ayı Fabrika Siparişleri Artış Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Ekim Ayı Fabrika Siparişleri Artış Gösterdi - Son Dakika
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