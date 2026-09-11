ABD'de enflasyon ağustosta aylık yüzde 0,4 arttı, benzin fiyatları öne çıktı - Son Dakika
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ABD'de enflasyon ağustosta aylık yüzde 0,4 arttı, benzin fiyatları öne çıktı

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ABD'de TÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Aylık artışın üçte birinden fazlasını oluşturan benzin fiyatlarındaki yüzde 3,9'luk yükseliş dikkati çekerken, çekirdek enflasyon aylık bazda beklentilerin üzerinde yüzde 0,3 arttı.

NEW ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 yükselmişti.

Ülkede TÜFE, ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı. Beklentiler dahilinde gerçekleşen yıllık enflasyon, temmuzda da yüzde 3,4 olarak hesaplanmıştı.

Benzin maliyetlerindeki artış öne çıktı

Benzin fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 3,9 artarken, enflasyondaki aylık artışın üçte birinden fazlasını oluşturdu. Benzin fiyatları yıllık bazda da yüzde 27,4 yükseldi.

Enerji endeksi ağustosta aylık yüzde 2,1 ve yıllık yüzde 16,3 arttı. Gıda endeksi de bu dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldi.

Barınma maliyetleri ise ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı.

Çekirdek enflasyon aylık bazda beklentilerin üzerinde

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.

Yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşen çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,2 artması öngörülüyordu.

Çekirdek TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 yükselmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de enflasyon ağustosta aylık yüzde 0,4 arttı, benzin fiyatları öne çıktı - Son Dakika

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