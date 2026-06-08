ABD'de Enflasyon Beklentisi Düşüşte

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta yüzde 3,5'e geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, mayıs ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,1 puan azalarak yüzde 3,5'e indi.

Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,1, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde, iş gücü piyasasına ilişkin beklentiler, işten çıkarılma beklentilerindeki artış ve yeni iş bulma beklentilerindeki düşüş nedeniyle bir miktar kötüleşti.

Gelecekte krediye erişim, hanehalklarının mali durumu ve borç ödemelerinde gecikme beklentilerine ilişkin göstergelerde de bozulma görüldü.

Konut fiyat artışına ilişkin beklentilerdeki yükseliş öne çıkarken, buna yönelik medyan beklenti 0,5 puan artarak yüzde 3,5'e çıktı. Böylece söz konusu gösterge Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Öte yandan, benzin fiyatlarının gelecek bir yıldaki artışına ilişkin medyan beklenti 0,1 puan düşerek yüzde 5'e gerilerken, gıda fiyatlarına ilişkin beklenti 0,6 puan artışla yüzde 5,8'e ve kira artışlarına ilişkin beklenti 1,4 puan yükselişle yüzde 7,4'e çıktı.

Sağlık hizmetleri maliyetlerindeki artışa ilişkin beklenti 0,7 puan azalarak yüzde 8,9'a, üniversite eğitimi maliyetlerindeki artışa ilişkin beklenti ise 0,8 puan düşüşle yüzde 8'e geriledi.

Hanehalkı gelirindeki artış beklentisi yüzde 2,8 seviyesinde kalırken, harcamalara ilişkin beklenti 0,4 puan azalarak yüzde 5'e indi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,8 artmıştı.

Mayıs ayına ilişkin TÜFE verileri 10 Haziran'da açıklanacak.???????