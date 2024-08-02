ABD'de Fabrika Siparişleri Haziranda Beklenenden Fazla Azaldı

Ekonomi

ABD'de fabrika siparişleri, haziranda yüzde 3,3 ile beklenenden fazla azalış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3 azaldı.

Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 2,7 azalması yönündeydi. Fabrika siparişleri mayısta da yüzde 0,5 düşmüştü.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 6,7 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,1 azaldı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.