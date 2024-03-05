ABD'de Fabrika Siparişleri Ocak Ayında Beklentilerin Üzerinde Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Fabrika Siparişleri Ocak Ayında Beklentilerin Üzerinde Azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ocak ayında ülkede fabrika siparişleri yüzde 3,6 oranında azaldı. Bu düşüş, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti ve Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüş olarak kaydedildi. Dayanıklı mal siparişleri yüzde 6,2 azalırken, dayanıklı olmayan mal siparişleri yüzde 1,1 düşüş gösterdi. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün gelecekteki performansını göstermesi açısından önem taşıyor.

05.03.2024 19:25  Güncelleme: 19:29
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ABD'de fabrika siparişleri, ocakta yüzde 3,6 ile piyasa beklentilerinden fazla azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6 azaldı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydeden fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 3,1 azalacağı tahmin ediliyordu. Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydeden fabrika siparişleri, geçen yıl aralıkta da yüzde 0,3 azalmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 6,2 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,1'lik düşüş kaydetti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Fabrika Siparişleri Ocak Ayında Beklentilerin Üzerinde Azaldı - Son Dakika

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