ABD'de dijital varlıkların risklerini ele alan yasaların geçirilmesi tavsiyesi - Son Dakika
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ABD'de dijital varlıkların risklerini ele alan yasaların geçirilmesi tavsiyesi

04.10.2022 01:56
ABD'de dijital varlıkların risklerini ele alan yasaların geçirilmesi tavsiyesi

ABD'de, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, dijital varlıkların finansal sistem için oluşturduğu riskleri ele alan ve düzenleyici boşlukları gidermeye yönelik yasaların geçirilmesi için Kongre'ye tavsiyede bulundu.

ABD'de, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, dijital varlıkların finansal sistem için oluşturduğu riskleri ele alan ve düzenleyici boşlukları gidermeye yönelik yasaların geçirilmesi için Kongre'ye tavsiyede bulundu.

Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın başkanlığında toplandı.

Yellen, toplantıda yaptığı konuşmada, inovasyonun canlı bir finansal sistem ve ekonominin ayırt edici özelliklerinden biri olduğunu, ancak yeterli düzenleme olmadan inovasyonun finansal sistemde önemli aksamalara ve zararlara neden olabileceğini ifade etti.

Dijital varlıkların son yıllarda ölçek ve kapsam olarak önemli ölçüde büyüdüğüne işaret eden Yellen, dijital varlıkların bireysel ve kurumsal yatırımcılardan büyük miktarda sermaye ve ilgi çektiğini aktardı.

Janet Yellen, özellikle geçen yıl kripto varlık sisteminde çok önemli şoklar ve oynaklıkların görüldüğünü anımsatarak, Konsey'in toplantıda sunulan Dijital Varlıkların Finansal İstikrar Riskleri ve Düzenlemesine İlişkin Rapor'unda, mevcut düzenlemedeki önemli boşlukların belirlendiğini ve eksikliklerin giderilmesi için tavsiyelerde bulunulduğunu kaydetti.

Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin yayımladığı Dijital Varlıkların Finansal İstikrar Riskleri ve Düzenlemesine İlişkin Rapor'da ise dijital varlıkların finansal sistem için oluşturduğu riskleri ele alan ve düzenleyici boşlukları gidermeye yönelik yasaların geçirilmesi için Kongre'ye tavsiyede bulunuldu.

Raporda, menkul kıymet olmayan kripto varlıklar için spot piyasanın sınırlı doğrudan gözetimi, düzenleyici arbitraj fırsatları ve dikey olarak entegre pazarların mevcut yasalara uygun olup olmayacağı dahil üç konuda düzenleyici boşluğun tespit edildiği aktarıldı.

ABD yönetimi, eylül ayında da dijital varlıkların düzenlenmesine yönelik ilk kapsamlı çerçeveyi ortaya koymuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın martta dijital varlıkların sorumlu gelişimini sağlamaya ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından ilgili federal kurumlar, tüketicileri, yatırımcıları, işletmeleri, finansal istikrarı, ulusal güvenliği ve çevreyi korumaya yönelik önerilerin yer aldığı 9 rapor sunmuştu.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Janet Yellen, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de dijital varlıkların risklerini ele alan yasaların geçirilmesi tavsiyesi - Son Dakika

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