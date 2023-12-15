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ABD'de Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, yapay zekanın finansal sistemdeki kırılganlığı tanımladı - Son Dakika
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ABD'de Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, yapay zekanın finansal sistemdeki kırılganlığı tanımladı

ABD'de Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, bu yıl yapay zekanın finansal hizmetlerde kullanımını finansal sistemdeki bir kırılganlık olarak tanımladı. Konsey, yapay zekanın kullanımının finansal kurumlar için hızlanabileceğine dikkat çekti ve risk yönetimi konusunda mevcut ilke ve kuralların uygulanması gerektiğini vurguladı.

ABD\'de Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, yapay zekanın finansal sistemdeki kırılganlığı tanımladı
15.12.2023 - 03:43,
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ABD'de, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, bu yıl ilk kez finansal hizmetlerde yapay zekanın kullanımını finansal sistemde ortaya çıkan bir kırılganlık olarak tanımladı.

Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın başkanlığında toplandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) Başkanı Michael Hsu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Başkanı Martin Gruenberg, toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.

Yellen, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl daha sıkı finansal koşullarla ve artan küresel ekonomik belirsizlikle karşı karşıya olunmasına rağmen, ABD'nin finansal sisteminin dayanıklı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Konseyin, finansal sistemin dayanıklılığını artırma ve çok çeşitli kırılganlıkları izleme görevini yerine getirmeye devam ettiğini aktaran Yellen, özellikle yüksek faiz oranlarından ve ek mali belirsizlikten kaynaklanan risklerin değerlendirilmeye devam edileceğini kaydetti.

Janet Yellen, konseyin bu yıl özellikle finansal hizmetlerde yapay zekanın kullanımını, finansal sistemdeki bir kırılganlık olarak tanımladığını vurgulayarak, finansal kurumlar yenilikçi teknolojileri değerlendirmeye ve benimsemeye devam ettikçe yapay zekanın kullanımının hızlanabileceğine dikkati çekti.

ABD Hazine Bakanı Yellen, bu alanda sorumlu inovasyonun desteklenmesinin, finansal sistemin verimliliğinin artırılmasına olanak sağlayabileceğini, ancak risk yönetimine ilişkin uygulanması gereken mevcut ilke ve kuralların da olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, 2023 yılı raporunu da oy birliğiyle onayladı.

Söz konusu raporda da yapay zekanın kullanımının, siber riskler ve model riskleri gibi güvenlik riskleri de dahil olmak üzere, belirli riskleri beraberinde getirebileceği vurgulandı.

Raporda, finansal kurumların, piyasa katılımcılarının, düzenleyici ve denetleyici otoritelerin yapay zeka inovasyonları ile kullanımını izlemek ve ortaya çıkan riskleri belirlemek için uzmanlıklarını ve kapasitelerini derinleştirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi ABD'de Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, yapay zekanın finansal sistemdeki kırılganlığı tanımladı - Son Dakika


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