ABD'de İkinci El Konut Satışları Düşerken, Konut Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İkinci El Konut Satışları Düşerken, Konut Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaştı

ABD'de ikinci el konut satışları haziranda aylık yüzde 5,4 azalarak dördüncü ayını geride bıraktı. Bu düşüşe rağmen medyan konut fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından açıklanan verilere göre, haziranda ikinci el konut satışları 3,89 milyona geriledi. Bu rakam, piyasa beklentisinin altında kaldı. ABD'de ikinci el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,4 azaldı. Medyan konut fiyatları ise haziranda yıllık yüzde 4,1 artarak 426 bin 900 dolara ulaştı. NAR Başekonomisti Lawrence Yun, satıcı pazarından alıcı pazarına geçişin yavaş olduğunu belirtti ve konut stokunun arttığını ifade etti. Yun, fiyatlarda büyük hızlanmaların pek mümkün görünmediğini ve arz-talep dengesinin yaklaştığını söyledi.

23.07.2024 18:03
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ABD'de ikinci el konut satışları, haziranda aylık yüzde 5,4 azalarak düşüşünü dördüncü aya taşırken, medyan konut fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), haziran ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak haziranda aylık bazda yüzde 5,4 azalarak 3,89 milyona geriledi.

İkinci el konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi 3,99 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Art arda dört aydır düşüş kaydeden ikinci el konut satışları, mayısta yüzde 0,7 azalışla 4,11 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5,4 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları ise haziranda yıllık yüzde 4,1 artarak 426 bin 900 dolar ile art arda ikinci ayda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, "Satıcı pazarından alıcı pazarına yavaş bir geçiş görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Evlerin piyasada biraz daha uzun süre kaldığını ve satıcıların daha az teklif aldığını belirten Yun, giderek daha fazla alıcının ev incelemeleri ve değerlendirmeleri konusunda ısrarcı olduğunu ve konut stokunun ulusal bazda arttığını kaydetti.

Yun, medyan konut fiyatı yeni bir rekora ulaşsa da fiyatlarda daha büyük hızlanmaların pek mümkün görünmediğine işaret ederek, "Arz ve talep dinamikleri dengeli bir piyasa durumuna yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Nar, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İkinci El Konut Satışları Düşerken, Konut Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika

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