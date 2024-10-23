ABD'de İkinci El Konut Satışları Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İkinci El Konut Satışları Düştü

Eylülde ikinci el konut satışları %1 azalırken, medyan fiyat 404,5 bin dolara yükseldi.

23.10.2024 19:17
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NEW ABD'de ikinci el konut satışları eylülde aylık yüzde 1 gerilerken, medyan konut fiyatı 404 bin 500 dolar oldu.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), eylül ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak eylülde aylık bazda yüzde 1 azalışla 3,84 milyona indi.

Piyasa beklentisi, ikinci el konut satış sayısının eylülde 3,88 milyon seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

İkinci el konut satışları, ağustosta yüzde 2 azalışla 3,88 milyon adet olarak kayıtlara geçmişti.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise ikinci el konut satışı sayısı yüzde 3,5 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı eylülde yıllık bazda yüzde 3 artışla 404 bin 500 dolara ulaştı. Bu değerle ülkede medyan konut fiyatı, üst üste 15. ayda yıllık bazda artış göstermiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, daha yüksek konut satışlarıyla ilişkilendirilen faktörlerin geliştiğini belirterek, daha fazla envanter seçeneği, bir yıl öncesine göre daha düşük mortgage oranları ve istihdam artışı olduğuna dikkati çekti.

Yun, "Bazı tüketiciler, yaklaşan seçim öncesinde ev satın almak gibi büyük bir harcamaya girişmekten çekiniyor olabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Emlak, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İkinci El Konut Satışları Düştü - Son Dakika

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