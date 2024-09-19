ABD'de İkinci El Konut Satışları Geriledi

Ekonomi

NEW ABD'de ikinci el konut satışları ağustosta aylık yüzde 2,5 gerilerken, medyan konut fiyatı 416 bin 700 dolar oldu.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ağustos ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ağustosta aylık bazda yüzde 2,5 azalışla 3,86 milyona yükseldi.

Piyasa beklentisi, ikinci el konut satış sayısının ağustosta 3,92 milyon seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

İkinci el konut satışları, temmuzda yüzde 1,5 artışla 3,96 milyon adet olarak kayıtlara geçmişti.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise ikinci el konut satışı sayısı yüzde 4,2 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı ağustosta yıllık yüzde 3,1 artışla 416 bin 700 dolara ulaştı. Bu değerle ülkede medyan konut fiyatı, üst üste 14. ayda yıllık bazda artış göstermiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ağustos ayındaki satışların hayal kırıklığı yarattığını ancak son zamanlardaki düşük mortgage faizi oranlarının artan envanterle birleşmesinin, satışların gelecek aylarda yükselmesi için ortam sağlayacak güçlü bir kombinasyon olduğunu kaydetti.