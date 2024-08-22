ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda arttı

ABD'de temmuz ayında ikinci el konut satışları aylık yüzde 1,3 artış gösterdi. Medyan konut fiyatı ise 422 bin 600 dolar olarak belirlendi.

22.08.2024 18:47
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NEW ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda aylık yüzde 1,3 artarken, medyan konut fiyatı 422 bin 600 dolar oldu.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), temmuz ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak temmuzda aylık bazda yüzde 1,3 artışla 3,95 milyona yükseldi.

Piyasa beklentisi, ikinci el konut satış sayısının temmuzda 3,94 milyon seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Temmuzdaki gerçekleşmeyle 4 aylık düşüşü son bulan ikinci el konut satışları, haziranda yüzde 5,1 azalışla 3,9 milyon adet olarak kayıtlara geçmişti.

İkinci el konut satış sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,5 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı temmuzda yıllık yüzde 4,2 artışla 422 bin 600 dolara ulaştı. Bu değerle ülkede medyan konut fiyatı, üst üste 13. ayda yıllık bazda artış göstermiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının mütevazı artışa rağmen hala durgun olduğunu, ancak tüketicilerin daha fazla seçenek gördüğünü ve düşük faiz oranları nedeniyle satın alınabilirliğin arttığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda arttı - Son Dakika

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