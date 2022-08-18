ABD'de ikinci el konut satışları 26 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de ikinci el konut satışları, temmuzda düşüşünü altıncı aya taşıyarak aylık bazda yüzde 5,9 azalışla Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

National Association of Realtors (NAR), temmuz ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, temmuzda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 5,9 azalarak 4,81 milyona düştü.

Düşüşünü altıncı aya taşıyan ikinci el konut satışlarının 4,89 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye inen ikinci el konut satışları, haziranda da yüzde 5,5 azalışla 5,11 milyona gerilemişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 20,2'lik azalış gösterdi.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları ise temmuzda yıllık bazda yüzde 10,8 artarak 403 bin 800 dolara yükseldi.

"Konut durgunluğuna tanık oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarında devam eden düşüşün, mortgage (konut kredisi) faiz oranının haziran başında yüzde 6'lık zirveye ulaşmasından kaynaklandığını belirtti.

Yun, mortgage oranları yüzde 5'e doğru gerilediği için konut satışlarının yakında istikrara kavuşabileceğini kaydetti.

Lawrence Yun, "Düşen konut satışları ve inşaatı açısından bir konut durgunluğuna tanık oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durgunluğun konut fiyatlarında söz konusu olmadığını belirten Yun, konut stokunun kısıtlı kalmaya ve fiyatların ulusal ölçekte artmaya devam ettiğini aktardı.

ABD'de hafta başında açıklanan verilere göre, ülkede konut başlangıçları temmuzda yüzde 9,6 azalışla Şubat 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye inmişti. İnşaat izinleri de aynı dönemde aylık bazda yüzde 1,3 azalarak Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetmişti.

Öte yandan, ABD'de mortgage talebi, faiz oranlarının arttığı ve konut satışlarının yavaşladığı bir dönemde 22 yılın en düşük seviyesindeki seyrini sürdürüyor.

Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) dün açıkladığı verilere göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,3 azalmıştı.