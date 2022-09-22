ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az arttı - Son Dakika
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az arttı

22.09.2022 16:04
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Eylül ile biten haftada 213 bine çıkarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Eylül ile biten haftada 213 bine çıkarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 17 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi artarak 213 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinden az artış kaydeden işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 218 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 213 binden 208 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin azalarak 216 bin 750'ye düştü.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 10 Eylül ile biten haftada 21 bin kişi azalarak 1 milyon 379 bin seviyesine geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verinin giderek daha belirsiz hale gelen ekonomik görünüme rağmen iş gücü talebinin sağlam kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az arttı - Son Dakika

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