ABD'de inşaat harcamaları ekimde beklenenden az arttı

ABD'de inşaat harcamaları, ekimde aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artışla 1,59 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösteren inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları eylül ayında yüzde 0,1 azalmıştı.

Söz konusu dönemde, özel sektör inşaat projeleri yüzde 0,2 azalırken, kamu inşaat harcamaları yüzde 1,8 arttı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 8,6'lık artış kaydetti.