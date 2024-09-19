ABD'de İşsizlik Başvuruları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İşsizlik Başvuruları Düşüşte

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 219 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

19.09.2024 16:18
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Eylül ile biten haftada 219 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin azalışla 219 bine indi.

Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 230 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 230 binden 231 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 500 azalarak 227 bin 500'e geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 7 Eylül ile biten haftada 14 bin kişi azalışla 1 milyon 829 bine düştü.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan düşüşün, işe alımlardaki yavaşlamaya karşın iş gücü piyasasının gücünü korumaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Kaynak: AA

İşsizlik maaşı, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

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