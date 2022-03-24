ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1969'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1969'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi

24.03.2022 15:50
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1969'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Mart ile biten haftada 187 bine gerileyerek 6 Eylül 1969'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Mart ile biten haftada 187 bine gerileyerek 6 Eylül 1969'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 19 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 28 bin kişi azalarak 187 bine düştü.

???????Beklenenden fazla düşüş kaydeden ve 6 Eylül 1969'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 212 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 214 binden 215 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 11 bin 500 azalarak 211 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 12 Mart ile biten haftada 67 bin azalarak 1 milyon 350 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verinin iş gücü talebinin arzı çok aştığını ve enflasyonun çalışma teşvikini yüksek tuttuğunu gösterdiğini belirtti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, İşsizlik, Eylül, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1969'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1969'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi - Son Dakika
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