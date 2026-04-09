ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Artışta

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Nisan ile biten haftada 219 bine çıkarak beklentileri aştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi artarak 219 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 210 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 202 binden 203 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1500 artarak 209 bin 500'e çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 28 Mart ile biten haftada 38 bin azalışla 1 milyon 794 bine geriledi.