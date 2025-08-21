ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Artıyor - Son Dakika
Ekonomi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Artıyor

21.08.2025 16:13
ABD'de 16 Ağustos'ta işsizlik maaşı başvuruları 235 bine çıkarak beklentileri aştı.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Ağustos ile biten haftada 235 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artarak 235 bine ulaştı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 226 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 224 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 4 bin 500 artarak 226 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 9 Ağustos ile biten haftada 30 bin kişi yükselişle 1 milyon 972 bin oldu ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA

