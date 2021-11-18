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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü - Son Dakika

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü

18.11.2021 16:52
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Kasım ile biten haftada 268 bine inerek beklentilerin altında düşüş kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Kasım ile biten haftada 268 bine inerek beklentilerin altında düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 13 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1.000 azalarak 268 bine geriledi.

Bu dönemde beklentilerin altında olmasına rağmen azalışını 7'inci haftaya taşıyan ve Kovid-19 salgınının yoğun bir şekilde hissedilmeye başlandığı 14 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye inen işsizlik maaşı başvurularının 260 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 267 binden 269 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 5 bin 750 azalarak 272 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 6 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 129 bin artışla 2 milyon 80 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, salgından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, iş gücü piyasasındaki toparlanma ivme kazanırken, işsizlik maaşı başvurularının düşüşünü sürdürdüğünü ancak iş gücü sıkıntısının istihdamın hızlanmasını engellemeye devam ettiğini belirtti.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü - Son Dakika Ekonomi


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