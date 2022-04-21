ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düşüş gösterdi - Son Dakika
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düşüş gösterdi

21.04.2022 15:51
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düşüş gösterdi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Nisan ile biten haftada 184 bine gerileyerek beklenenden az düşüş gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Nisan ile biten haftada 184 bine gerileyerek beklenenden az düşüş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 16 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 184 bine indi. Beklenenden az düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 180 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 185 binden 186 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 500 artarak 177 bin 250 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 9 Nisan ile biten haftada 58 bin azalarak 1 milyon 417 bin seviyesine geriledi ve 1970'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, İşsizlik, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düşüş gösterdi - Son Dakika


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