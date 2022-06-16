ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü - Son Dakika
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü

16.06.2022 15:50
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Haziran ile biten haftada 229 bine gerileyerek beklenenden az düşüş kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Haziran ile biten haftada 229 bine gerileyerek beklenenden az düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 11 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 229 bine indi.

Yaşanan düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 215 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 229 binden 232 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 750 artarak 218 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 4 Haziran ile biten haftada 3 bin kişi artarak 1 milyon 312 bin seviyesine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan düşüşün iş gücü piyasasının son dere sıkı olduğunu gösterdiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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