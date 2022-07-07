ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı

07.07.2022 15:49
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Temmuz ile biten haftada 235 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Temmuz ile biten haftada 235 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 235 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 230 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi revize edilmeyerek 231 bin seviyesinde korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 750 artarak 232 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 25 Haziran ile biten haftada 51 bin kişi artarak 1 milyon 375 bin seviyesine çıktı.

Analistler, yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesine yakın seyretmesine rağmen işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta kaydedilen sınırlı artışın, sıkı iş gücü piyasası koşullarında bir miktar gevşemeye işaret ettiğini belirtti.

YORUMLAR
500
İsrail Savunma Bakanı'ndan Biden'ın ziyareti öncesi 'İran'a karşı iş birliği' çağrısı İsrail Savunma Bakanı'ndan Biden'ın ziyareti öncesi 'İran'a karşı iş birliği' çağrısı Ekonomist Durante, Beyaz Saray'a Çin'den Yapılan İthalata Getirilen Ek Tarifeleri Kaldırması Çağrısında Bulundu Ekonomist Durante, Beyaz Saray'a Çin'den Yapılan İthalata Getirilen Ek Tarifeleri Kaldırması Çağrısında Bulundu
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:10 Rüşvet soruşturması sonrası görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar: Gerekçesini bilmiyorum
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:20:44. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement