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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Piyasa Beklentilerini Aştı - Son Dakika
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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Piyasa Beklentilerini Aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Aralık ile biten haftada 218 bine yükselerek, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik maaşı başvurularındaki artış, iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret ediyor ve ABD Merkez Bankası'nın 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağı beklentileriyle uyumlu olduğu belirtiliyor.

ABD\'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Piyasa Beklentilerini Aştı
28.12.2023 - 17:27,
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Aralık ile biten haftada 218 bine yükselerek, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 23 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi artarak 218 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, 210 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 205 binden 206 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 250 azalarak 212 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 16 Aralık ile biten haftada 14 bin kişi artarak 1 milyon 875 bine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret ettiğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağına dair artan beklentilerle uyumlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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