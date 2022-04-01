ABD'de istihdam martta artışını sürdürdü - Son Dakika
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ABD'de istihdam martta artışını sürdürdü

01.04.2022 16:03
ABD'de istihdam martta artışını sürdürdü

ABD'de tarım dışı istihdam, martta 431 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,6'ya geriledi.

ABD'de tarım dışı istihdam, martta 431 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,6'ya geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam martta 431 bin kişi arttı.

Gösterdiği artışa rağmen piyasa beklentilerinin gerisinde kalan ancak yine de sıkı iş gücü piyasasına işaret eden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 490 bin kişi artması öngörülüyordu.

Mart ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve ticari hizmetler, perakende ticaret ve imalat oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin geçen yılın ocak ve şubat ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, ocakta tarım dışı istihdamdaki artış 481 binden 504 bine yükseltilirken, şubat ayı verisindeki artış 678 binden 750 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyede

ABD'de işsizlik oranı ise martta 0,2 puan azalarak yüzde 3,6'ya geriledi.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde düşüş gösteren işsizlik oranının, yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye inen işsizlik oranı, şubatta yüzde 3,8 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı, martta 318 bin kişi azalarak yaklaşık 6 milyona indi. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan artışla yüzde 62,4'e çıkarak Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,6'ya gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç 31,73 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, ABD'de istihdam artışının mart ayında hızlı bir şekilde devam ettiğini, ücret artışlarının hızlandığını ve güçlü iş gücü piyasasının Fed'in mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artışına gitmesine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, İstihdam, İşsizlik, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de istihdam martta artışını sürdürdü - Son Dakika


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