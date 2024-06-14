ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Beklentilerin Altında Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Beklentilerin Altında Gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, mayısta ithalat fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,4 gerileyerek Aralık 2023'ten bu yana ilk düşüşünü kaydetti. İthalat fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artış gösterdi. İhracat fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,6 düşerek beklentilerin altında kaldı. İhracat fiyat endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artış kaydetti.

14.06.2024 16:03
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NEW ABD'de ithalat fiyat endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,6 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 gerilerken, Aralık 2023'ten bu yana ilk düşüşünü kaydetti.

Piyasa beklentisi ithalat fiyat endeksinin bu dönemde değişim göstermemesi yönündeydi. İthalat fiyat endeksi nisanda yüzde 0,9 yükselmişti.

Endeks, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,1'lik artış gösterdi.

İhracat fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,6 düştü. Beklentiler ihracat fiyat endeksinin sabit kalması yönündeydi.

Aralık 2023'ten bu yana ilk kez düşen ihracat fiyat endeksi, nisan ayında yüzde 0,6 artmıştı.

Endeks, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,6 artış kaydetti.

Kaynak: AA

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