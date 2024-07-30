ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı Beklentilerin Üzerinde Kaydedildi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı Beklentilerin Üzerinde Kaydedildi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, haziran ayında ülkedeki açık iş sayısı 8 milyon 184 bine geriledi. Ancak bu rakam, beklentilerin üzerinde kaydedildi. Açık iş sayısının 8 milyon 20 bin olması öngörülüyordu. Ayrıca, işe alım sayısı da 5 milyon 341 bine düştü ve işten ayrılanların sayısı 5 milyon 95'e geriledi.

30.07.2024 17:39
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ABD'de JOLTS açık iş sayısı, haziranda 8 milyon 184 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde kaydedildi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 46 bin azalarak 8 milyon 184 bine indi.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 20 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin mayıs ayı verisi ise 8 milyon 140 binden 8 milyon 230 bine revize edildi.

Bu dönemde açık iş sayısı, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile eğitim hariç eyalet ve yer yönetimlerde artarken, dayanıklı mal imalatı ve federal hükümette azaldı.

İşe alım sayısı da aynı dönemde 314 bin azalarak 5 milyon 341 bine düştü.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise söz konusu dönemde 302 bin azalışla 5 milyon 95 bine geriledi.

Kaynak: AA

Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı Beklentilerin Üzerinde Kaydedildi - Son Dakika

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