ABD\'de JOLTS Açık İş Sayısı En Düşük Seviyesine İndi

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl kasımda 8 milyon 790 bine inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Kasım 2023'e ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla 62 bin azalışla 8 milyon 790 bine geriledi.

Düşüşünü üçüncü aya taşıyan ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 850 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden açık iş sayısı, geçen yıl ekimde 8 milyon 852 bin olmuştu.

Bu dönemde açık iş sayısının azaldığı sektörler arasında ulaştırma ve depolama ile federal hükümet yer aldı. Toptan ticarette ise açık iş sayısında artış kaydedildi.

İşe alım sayısı da aynı dönemde 363 bin azalarak 5 milyon 465 bine indi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise söz konusu dönemde 292 bin azalışla 5 milyon 340 bine düştü.