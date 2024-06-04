ABD\'de JOLTS Açık İş Sayısı Nisanda En Düşük Seviyeye Geriledi

Ekonomi

NEW ABD'de JOLTS açık iş sayısı nisanda 8 milyon 59 bine gerileyerek, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 296 bin azalarak 8 milyon 59 bine düştü.

Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 370 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Beklentilerin altında kalan açık iş sayısı, mart ayında 8 milyon 355 bin olmuştu. Bu dönemde açık iş sayısı, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım ile eyalet ve yerel yönetim eğitimi sektörlerinde azalırken, özel eğitim hizmetlerinde arttı.

İşe alım sayısı ise aynı dönemde 23 bin artarak 5 milyon 640 bine yükseldi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da söz konusu dönemde 42 bin artışla 3 milyon 372 bine çıktı.