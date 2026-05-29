ABD'de Mal Ticareti Açığı Düştü

29.05.2026 15:57
NEW ABD'de mal ticareti açığı, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 82,4 milyar dolara indi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 azalışla 82,4 milyar dolara düştü.

Bu dönemde 86,7 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen mal ticareti açığı, mart ayında 85,3 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı nisanda 8,5 milyar dolar artışla 219,7 milyar dolara, mal ithalatı da 5,6 milyar dolar yükselişle 302,1 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık bazda yüzde 0,5 artarak 938,6 milyar dolara ulaştı.

Perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,7 yükselerek 827,3 milyar dolar oldu.

Kaynak: AA

