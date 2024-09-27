ABD'de Mazda, Toyota ve Mercedes'den Geri Çağırma - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'de Mazda, Toyota ve Mercedes'den Geri Çağırma

Mazda, Toyota ve Mercedes, yazılım hataları nedeniyle toplam 147 bin araç geri çağırdı.

27.09.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de Mazda'nın 77 binden, Toyota'nın 42 binden ve Mercedes-Benz'in 27 binden fazla aracını geri çağırdığı bildirildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, Mazda'nın ülkede 77 bin 670 spor aracını, bir kazada ön hava yastıklarının aşırı güçle açılmasına neden olabilecek yazılım hatası nedeniyle geri çağırdığı belirtildi.

NHTSA'nın başka bir açıklamasında, belirli Toyota Corolla Cross Hybrid model araçların fren sistemindeki bir soruna işaret edildi.

Bu nedenle 42 bin 199 otomobilin geri çağırıldığı ifade edilen açıklamada, Toyota bayilerinin ücretsiz olarak sorunun kaynağı olan yazılımı güncelleyeceği bildirildi.

Diğer bir açıklamada da Mercedes-Benz'in de 27 bin 190 aracını geri çağırdığı belirtilerek, motor kontrol ünitesi yazılımının, motorun aşırı ısınmasına veya durmasına neden olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yazılımının bayiler tarafından ücretsiz olarak güncelleneceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Mercedes, Güvenlik, Otomobil, Yazılım, Ekonomi, Mazda, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Mazda, Toyota ve Mercedes'den Geri Çağırma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
21:18 Bir de sağlık çalışanı olacak Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
20:25 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
10:58 Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay Nevzat Bahtiyar, Narin’i gömerken yanında 2 kişi daha varmış Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay! Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömerken yanında 2 kişi daha varmış
10:53 Her şey saniyeler içinde olmuş İşte Serhat Akın’ın vurulma anı Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
10:50 Jorge Jesus’dan Suudi Arabistan’a övgüler: Avrupa’dan daha güvenli Jorge Jesus'dan Suudi Arabistan'a övgüler: Avrupa'dan daha güvenli
10:41 Bunu yapanlar daha çocuk İstanbul’un göbeğinde ürküten görüntüler Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler
10:20 MasterChef Türkiye’de 100 bin TL’lik ödülün sahibi Beyza oldu MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu
10:14 Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler
10:08 Koltuk pozu işin rengini değiştirdi İşte Cem Garipoğlu’nun mezarını açtıran en büyük etken Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 08:48:16. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Mazda, Toyota ve Mercedes'den Geri Çağırma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement