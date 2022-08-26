Buna göre, tüketici güveni, ağustosta geçen aya kıyasla 6,7 puan artarak 58,2 değerine çıktı. Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken ağustos ayına ait öncü veri 55,1 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Michigan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › ABD'de tüketici güveni ağustosta yukarı yönlü revize edildi - Son Dakika

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