ABD'de tüketici güveni temmuzda yukarı yönlü revize edildi - Son Dakika
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ABD'de tüketici güveni temmuzda yukarı yönlü revize edildi

29.07.2022 17:37
ABD'de tüketici güveni temmuzda yukarı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda yukarı yönlü revize edilerek 51,5 oldu.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda yukarı yönlü revize edilerek 51,5 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni, temmuzda geçen aya kıyasla 1,5 puan artarak 51,5 değerine çıktı.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken temmuz ayına ait öncü veri 51,1 olarak açıklanmıştı.

Bu dönemde toparlanma gösteren tüketici güveni, haziranda 50 ile tüm zamanların en düşük seviyesine düşmüştü.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda aylık bazda 4,3 puan artarak 58,1'e tırmandı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 0,2 puanlık azalışla 47,3'e geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, bir yıllık ekonomik görünümün 1009'dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Küresel faktörlere ilişkin endişelerin bir miktar hafiflediğine işaret eden Hsu, ancak enflasyonun tüketicilerin dikkatini çekmeyi sürdürdüğünü, iş gücü piyasası beklentilerinin ise yumuşamaya devam ettiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni temmuzda yukarı yönlü revize edildi - Son Dakika

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